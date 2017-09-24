Rahimde testosteron hormonu seviyesi yüksekliğinin, uzun parmakla alakalı olduğu belirtildi. Testosteron, saç dökülmesine bağlı bir erkeklik hormonudur.

Kıl folikülleri, gebeliğin sekizinci haftasında, işaret parmağıyla aynı zamanda gelişir.



Daily Mail'in haberine göre; bilim insanları, yeni doğan bir çocuğun sonraki hayatta kel olma riskinin, sol elindeki parmak uzunluğu ile öngörülebileceğini açıkladı.



Yüksek seviyedeki testosteronun, yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olmasına neden olduğu düşünülüyor.

Saç folikülleri, gebeliğin sekizinci haftasında gelişiyor ve testosteron düzeylerinde bir artış görülüyor. Aynı zamanda parmaklar da gelişmeye başlıyor.

Teori şöyle; testosteron yüzük parmağını etkiliyorken, kadınlık hormonu östrojen ise işaret parmağını tetikliyor.

Kozmetik Dermatoloji Dergisi'ne yazan Baş araştırmacı Dr. Mehmet Ünal, "Parmak oranının gelecekte saç dökülmesini tahmin etmek için kullanılabileceğini gösterdik" dedi.

Ancak büyük bir yüzük parmağına sahip olanlar için haberler o kadar da kötü değil. Önceki araştırmalar, bu kişilerin futbolda daha yetenekli, dansta daha iyi olduklarını, iyi matematik becerisine sahip olduklarını ve yüksek bir IQ'ya sahip olduklarını gösteriyor.