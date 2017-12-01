Zam rekoru baldo pirinçte

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştıran BrandZone, en çok fiyatı artan bakliyatlardan pirinç ve bulgurun fiyatlarını inceledi.
Ulusal, yerel, indirim marketlerinin kampanya fiyatlarının ürün bazında incelendiği BrandZone verilerine göre; 2017 Ocak ayından Kasım ayına kadar geçen sürede pirinç fiyatları yüzde 21 artarken; bulgur fiyatları yüzde 12 zamlandı. Zam rekoru ise 2 kg baldo pirinçte yaşandı, bu ürüne yüzde 45 oranında zam geldi.
BrandZone verilerine göre; 1kg Osmancık pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 4,7 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 5,3 TL’ye, Kasım ayında ise 5,6 TL’ye yükseldi. Buna göre 1kg Osmancık pirince yüzde 20 oranında zam geldi.
2 kg Osmancık pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 8 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 9 TL’ye, Kasım ayında ise 9,6 TL’ye yükseldi. Buna göre 2 kg Osmancık pirince yüzde 19 oranında zam geldi.
2,5 kg Osmancık pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 10,6 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 11,8 TL’ye, Kasım ayında ise 13,4 TL’ye yükseldi. Buna göre 2,5 kg Osmancık pirince yüzde 26 oranında zam geldi.
4 kg Osmancık pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 17,2 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 19,3 TL’ye, Kasım ayında ise 19,5 TL’ye yükseldi. Buna göre 4 kg Osmancık pirince yüzde 13 oranında zam geldi.
ZAM REKORU BALDO PİRİNÇTE
BrandZone verilerine göre; 1kg baldo pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 6 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 7,4 TL’ye, Kasım ayında ise 8,3 TL’ye yükseldi. Buna göre 1kg baldo pirince yüzde 37 oranında zam geldi.
2 kg baldo pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 10,4 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 12 TL’ye Kasım ayında ise 15 TL’ye yükseldi. Buna göre 2 kg baldo pirince yüzde 45 oranında zam geldi.
2,5 kg baldo pirincin 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 14,6 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 16,29 TL’ye, Kasım ayında ise 16,34 TL’ye yükseldi. Buna göre 2,5 kg baldo pirince yüzde 12 oranında zam geldi.
1 kg bulgurun 2017 Ocak ayı ortalama fiyatı 2,6 TL iken, bu fiyat Ağustos ayında 2,7 TL’ye, Kasım ayında ise 2,9 TL’ye yükseldi. Buna göre 1 kg bulgura yüzde 12 oranında zam geldi.
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