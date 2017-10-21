Zap'ta 5 günde 44 terörist öldürüldü

TSK : Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi.



""Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı 3 terörist, Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiş, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 44´tür."

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