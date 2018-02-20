Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 32. güne girildi. Son dakika haberine göre, Rajo ve Cinderes'te çatışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Operasyonun bir aylık bilançosuna göre 83 önemli nokta teröristlerden temizlendi. Afrin'in yüzde 15'i teröristlerden temizlenmiş durumda.

Son dakika gelen bilgiye göre; TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Akanlı köyünü teröristlerden temizledi.

350 KİLOMETRE KARE ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Şu ana kadar 350 kilometre kare alan kontrol altına alındı. Bugün itibarıyla Afrin'de hedeflenen alanların yüzde 25'i teröristlerden temizlendi.

AZEZ-BÜLBÜL ARASINDAKİ HAT BİRLEŞTİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.

BİR KÖY DAHA KURTARILDI, TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE SINIRIYLA TEMASI KESİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.

89 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

İZMİR'DEN 1200 MAVİ BERELİ AFRİN'E SEVK EDİLDİ

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bin 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için bölgeye gitti.

Mavi bereli komandoların, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı görevi nedeniyle Kaklıç Havaalanı'nda uğurlama merasimi yapıldı.

Görev yaptıkları Bornova ilçesinden otobüslerle Çiğli ilçesindeki askeri havaalanına gelen 4 taburdan oluşan bin 200 komando, burada askeri uçaklara bindirildi.

Komandolar, dualarla görev bölgeleri olan Afrin'e uğurlandı.

ÖSO GÜÇLERİ RACO BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Harekat kapsamında Afrin'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

AFRİN'DE 9 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune ve Arpaviran ile Afrin'in kuzeyindeki Sorani, Heyyani, Çarkanlı, Mervane, Heygece ve Akanlı köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

TSK'dan yapılan son açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715 olduğu belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ KİLİS'TEN VURULUYOR

Kilis'teki çok namlulu roket sistemleri ardı ardına ateşlendi, terör hedefleri vuruluyor.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

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