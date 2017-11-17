Zeytinburnu'ndaki gasp zanlıları tutuklandı

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kişiyi satırla tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkarak gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



AA'nın haberine göre, 11 Kasım'da Maltepe Mahallesi'nde yolda yürüyen H.A'yı (49) ellerindeki satır ile tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkarak cüzdanını ve parasını gasp eden iki şüpheli kaçarken bekçiler tarafından yakalandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.Y. ve Y.K'nın üst aramasında H.A'ya ait cüzdan ve bir miktar para ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde 5 ayrı kapkaç suçu işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen 15 Eylül'deki bir kapkaç olayının güvenlik kamera görüntüsünde yolda yürüyen bir kadının arkasından motosikletle yanaşarak, çantasını alıp kaçma anları görüldü.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.