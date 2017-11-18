Zimbabve'de askeri darbenin ardından binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı konutuna yürüyor!

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen askeri darbenin ardından Zimbabve'de yaşanan belirsizlik giderek artıyor.

Ülkeyi 37 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Robert Mugabe ile ordu arasında pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Mugabe'nin görevi bırakmasını isteyen binlerce kişi başkent Harare'de bir araya geldi.

Mitingde bir konuşma yapan Savaş Gazileri Birliği'nin lideri Matemadanda, kalabalığa Mugabe'nin evine yürüme çağırısı yaptı. Matemadanda, "Gidelim ve ülkemizi Mugabe'den geri alalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kalabalık miting alanını terk ederek Cumhurbaşkanlığı konutu olan 'Mavi Çatı'ya doğru yürüyüşe geçti.

MUGABE BIRAKMAYA YANAŞMIYOR

Öte yandan Robert Mugabe'nin Patrick Zhuwao Reuters'a yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki liderin görevini bırakmayacağını söyledi.

Zhuwao açıklamasında, Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin 'doğru bildikleri için ölmeye hazır' olduklarını söyledi.

CNN'e konuşan bir kaynak ise ordunun yürüttüğü pazarlıklarda, Mugabe'nin görevi bırakmamak konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.