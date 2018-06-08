Datça'da 4 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren Rohat Basut, Ege Denizi Gökova Körfezi Gereme açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. DHA'nın haberine göre, üç arkadaşı ile birlikte dalış yapan Basut, 26 metre derinliğe indiğinde agaşon (ses) yaparak bir süre bekledi. Çıkardığı sese aldanıp kendisine yaklaşan dev balığı gören Basut, ilk atışında hayvanı baş kısmına yakın yerden vurdu. Ancak hayvanı öldüremeyen Basut, uzun süren uğraşlar sonucu, ikinci atışını yaparak balığı yakalamayı başardı.





Arkadaşlarının da yardımıyla 50 dakikalık mücadele sonucu dev balığı tekneyle çıkarmayı başaran Basut, Datça'da ilk kez bu kadar büyük bir akya ile karşılaştığını söyledi. Datça yarımadasının kuzeyinde, Ege denizi kıyılarında dalışlar yaptığını anlatan Basut, "Arkadaşlarımla birlikte bu kez de Gereme açıklarında dalış yapıyorduk. Ava çıkarken, büyük bir balık vuracağımı hissediyordum. Adeta içime doğdu. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar büyüğünü bende beklemiyordum" dedi. Nefesle 40 metreye kadar dalışlar yapabildiğini söyleyen Basut, "2.5-3 dakika kadar deniz dibinde kalabiliyorum. Dalgıçlık profesyonellik gerektiriyor. Çok uzun süreli eğitimler ve tecrübe gerektiriyor. Kimse eğitim almadan dalış yapmaya heveslenmesin" diye konuştu.

Basut, yakaladığı dev balığın bir bölümünü parçalayıp buzlukta saklayacağını kalan bölümüyle ise arkadaşlarına ziyafet çekeceğini söyledi.







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