Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, 22 ülke 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 452 milyon dolar ve 797 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyeti bir yıl vadede dolar için LIBOR+130 baz puan ve avro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, nisan ayında vadesi gelen 1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisini önemli oranda artan katılım tutarı ile toplamda 1 milyar 440 milyon dolar olarak yenilediklerini belirtti.
Mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının arttırılması hedefi kapsamında 2013'te 700 milyon dolar ile başladıkları sendikasyon kredisini iki katına yükselttiklerini ifade eden Kuru, şunları kaydetti:
"Ayrıca bu borçlanma bugüne kadar tek seferde bir Türk bankasının sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi oldu. 452 milyon dolar ve 797 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyeti bir yıl vadede dolar için LIBOR+130 baz puan ve avro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti. 2017'yi yüzde 7,4 gibi oldukça yüksek bir büyüme ile tamamlayan ülkemizin önümüzdeki yıllarda da güçlü ekonomik büyümesinin devamı için Ziraat Bankası olarak reel sektöre ve ülkenin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız. Kredilerdeki istikrarlı büyümemizin yanında dış ticaret işlemlerinde son 5 yılda dörde katlanan bir hacim ve piyasa payı yakalamış bulunuyoruz. Sağlanan bu sendikasyon kredisinin de desteği ile dış ticaretin finansmanında elde ettiğimiz bu ivmeyi sürdürüyor olacağız.
Geçen yıl 41 bankadan sağlanan kredi bu sene 44 bankadan daha yüksek tutarda ve daha düşük marj ile temin edilmiştir. Söz konusu koşullarla sağlanan kaynak son dönemde gözlenen rekabetçi uluslararası piyasa koşullarında dahi yurt dışı bankalarla uzun yıllardır güçlenerek devam eden işbirliğimizin, bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin eseridir. Söz konusu sendikasyon kredisi, Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak temin etme noktasında sorunla karşılaşmadan borçlanabildiği, uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine güvenini sürdürdükleri, bankacılık sektörü ve ülkemize yatırımların devam ettiğinin önemli bir göstergesidir."
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