Ziynet Sali Berlin yolcusu!

HT Magazin’de yer alan habere göre, şarkısı 1.5 milyon izlenme sayısına ulaşan ünlü sanatçı, lansman konserlerinden ilkini 2 Aralık’ta Berlin’de verecek.



Çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunu belirten şarkıcı, “Magic, İstanbul’un ardından Berlin’den dünyaya açılacak” diye konuştu.

ziynet sali