Ziynet Sali: Müzik yüzünden sevgilim olmadı

Ziynet Sali, önceki gün YouTube'da konuk olduğu Yankı Alperle'nin programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 43 yaşındaki şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim olmadı" dedi