Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında bulunan mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

İHA'nın haberine göre olay, Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin Kurtal'a ait evde bulunan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Gece geç saatlerde meydana gelen patlamada, mahalle halkı gürültünün ardından evlerini boşalttı. Mahalle sakinlerinden Dursun Yavuz'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın olduğu saatlerde ev sahibi Kurtal'ın evde olmadığı belirtildi.