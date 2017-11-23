Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.



İHA'nın haberine göre, Zonguldak kent merkezinde dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi.



Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.

Zonguldak Limanı

zonguldak