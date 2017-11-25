Zulümden kaçan Arakanlılar 2 ay içinde yurtlarına dönecek!

Marsudi, zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda Bangladeş ve Myanmar'ın vardığı uzlaşmaya ilişkin, taraflar arasındaki ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Marsudi, geri dönüşlerde bölgede mültecilerin güvenliğini ve altyapıyı sağlamanın önemine dikkati çekti.
Asıl zorluğun, Arakan krizinde durumun çok istikrarsız olması nedeniyle şu anda tarafların ilgili anlaşmayı nasıl uygulanacağı olduğunun altının çizen Marsudi, taraflara mülteci sorununun çözümü için birlikte adım atma fırsatı vermenin hiçbir zararı olmadığını kaydetti.
Marsudi, Arakan'da sığınma evleri ve ekonomik olanakların tesis edilmesi hazırlıklarına ilişkin de Myanmar hükümeti ile görüşme yaptıklarını belirterek, geri dönüş sürecinin de 2 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi.
Bangladeş ve Myanmar hükümeti arasında perşembe günü, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda anlaşmış ancak dönüş için bir tarih belirtilmemişti.
Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bini geçtiği bildiriliyor. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan en az 3 bininin hayatını kaybettiği kaydediliyor.
Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.
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