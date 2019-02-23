Dünyanın en ünlü spor giyim markalarından olan Nike, kolej basketbolunun yılı Zion Williamson'un sakatlanmasıyla büyük yara aldı.

NBA draftında 1. sıradan seçilmesi beklenen ve yeni Lebron James olarak gösterilen Williamson'un giydiği Nike marka PG2.5 ayakkabı kolej basketbolunun iki kült takımı Duke ve North Carolina arasındaki maçın henüz 33. saniyesinde paramparça oldu.

Biletlerin 3 bin dolara kadar yükseldiği maçta, 127 kiloluk Williamson dizinden sakatlanarak parkeyi terk ederken, ertesi gün borsa açılışında Nike hisseleri yüzde 1'in üzerinde düştü. Hisselerin düşmesiyle Nike'ın piyasa değerinden 2 milyar dolar silindi. Williamson'un giydiği Nike PG2.5 modeli ise 95 ila 105 dolar arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Ayakkabının herhangi bir darbe almadan dağılması sosyal medyada 'skandal', 'utanç verici' gibi tepkilerle karşılandı. Serena Williams, Lebron James, Michael Jordan gibi efsane sporcularla yaptığı sponsorluk ve pazarlama faaliyetlerine büyüme stratejisi kapsamında 11 milyar doların üzerinde bütçe atıran Nike, hemen bir açıklama yaptı.

Ürün kalitesine en yüksek önemin verildiğini belirten Nike "Bu münferit bir olay, sorununun nedenini belirlemeye çalışıyoruz." dedi. Nike, geçen yıl kadın ve erkek kolej turnuvası (NCAA) kapsamında 85 takımı giydirmişti.

Williamson'un sakatlığı sonrasında basketbol sevgisiyle bilinen ABD eski başkanı Barack Obama da twitter üzerinden bir mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini sundu.