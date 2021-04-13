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13 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni güne de, hafta sonu yükseldiği 60,000 dolar sınırının üzerinde başlarken, tüm piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 2.08 trilyon doların üzerinde tutunuyor.

13 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?

Son 24 saat içinde 59,589.87 ve 61,253.04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0.28 artışla 60,405.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 130 milyar dolar düzeyine çıktı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2,161.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 88.17 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,203 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,076 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0' sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.

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