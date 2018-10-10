Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye’ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı’ndaki görüntülerine ulaşıldı.

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timindeki şahısların kimliği ortaya çıktı.

2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na inen kişiler şunlar:

1 - Meshal Saad M Albostani (1987 doğumlu): Saat 01:45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21:46'da pasaporttan çıkış yaptı.

2- Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.

3- Naif Hassan S. Alarifi (1986 doğumlu): Tarifeli uçakla geldi, saat 16:12'de pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere çıkış yaptı.

4- Muhammed Saad H. Alzahrani (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:29'da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:44'te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı.

5- Mansur Othman M. Abahüseyin (1972 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:13'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te pasaporttan çıkış yaptı.

6- Halid Aedh G. Altaibi (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:44'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

7- Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi (1987 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:43'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek saat 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

8- Waleed Abdullah M. Alsehri (1980 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

9- Türki Müşerref M. Alsehri (1982 doğumlu): Özel jetle geldi, saat 03:39'da pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

10- Thaar Ghaleb T. Alharbi (1979 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 17:44'te özel jetle döndü.

11 - Maher Abdulaziz M. Mutreb (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na özel jetle geldi, saat 03:38'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. 17:49'da çıkış yaptı.

12- Fahad Shabib A. Albalawi (1985 doğumlu): Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:46'da çıkış yaptı.

13- Badr Lafi M. Alotaibi (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

14- Mustafa Muhammed M. Almadani (1961 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:18'de çıkış yaptı.

15- Saif Saad Q Alqahtani (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, pasaporttan saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:20'de pasaporttan çıkış yaptı.

AYNI GÜN JETLERLE DÖNÜYORLAR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasının ardındaki sis perdesini aralayacak görüntülere Akşam Gazeteci ulaştı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'na inen 2 Suudi jetindeki 9 şahsın konsolosluk ve havalimanı hattındaki karanlık güzergahı dakika dakika kameralara takıldı. Görüntülerde Atatürk Havalimanı'na inen 9 Suudi kontrol noktasından geçip araçlarla önce otele ardından da konsolosluk binasına gidiyor. Ardından şüpheli Suudi timi aynı günün akşamı yine havalimanından jetlerle havalanıyor. İşte meçhul 9 Suudi şahsın Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim günü 17 saat 28 dakikalık İstanbul turu…

KAPALIÇARŞI'DAN BAVUL ALDILAR

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün özel iki jetle İstanbul’a gelen meçhul 9 Suudi’nin aynı gün Kapalıçarşı’dan bavul aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemede Suudilerin dönüşte aldıkları bavulların yanlarında olmadığı belirlendi.

VALİZLERE CESET KONTROLÜ

Emniyet raporunda, uçağa binecek şahısların Genel Havacılık Terminali'ne girdikleri an yanlarında bulundurdukları valizlerin X-RAY cihazından geçip geçmediğinin kontrolünün de yapıldığı belirtiliyor ve şu bilgilere yer veriliyor:

"X-RAY güvenlik görevlisine 'Bu bagajlarda parçalanmış vücut parçalarının olması durumunda bunun cihazlardan geçtiği esnada görülüp görülemeyeceği' sorulduğunda güvenlik görevlisi, vücut parçalarına ait izlerin mutlak suretle cihazdan görülebileceği, dolayısıyla 7 yolcuya ait bagajlarda herhangi bir olumsuz görüntünün olmadığını beyan etmiştir. CCTV canlı izleme ünitesinden saat 22:00'de hareket eden özel jet ile alakalı olarak canlı izleme yapılmış, uçağın park alanı tespit edilmiş, o esnada kamera açılarının el verdiği ölçüde kayıt altına alınmıştır."

POLİS MEZAR ARIYOR

Şüphelilerin geçtiği güzergahlarda inceleme yapan polis yeni kazılmış mezar aramak için özel bir ekip kurdu. Tüm ihtimalleri değerlendiren polis uzman ekiplerle Kaşıkçı’nın öldürülüp gömülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

150 KAMERA İNCELENİYOR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak 150 kameranın incelendiği belirtildi. İncelenen kameralardaki binlerce dakikalık görüntüdeki şüpheli durumlar tek tek tespit ediliyor.

03.28: 9 şüpheli apronda

Suudi Arabistanlı 9 şüpheli şahıs 2 Ekim 2018 günü özel jetle saat 03.28’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapıyor.

03.37: Pasaport kontrolü

Şahıslar uçaktan indikten sonra saat 03.37’de Havalimanı E kapısından giriş yapıp pasaport kontrollerinden geçiyor.

05.05: Otele gidiyorlar

Şüpheli şahıslar havalimanından konsolosluğa ait araçlarla ayrıldıktan sonra 05.05’te Levent’teki Mövenpick Otel’e giriş yapıyor.

13.14: Konsolosluğa girme anı

Saat 13.14'te gazeteci Cemil Kaşıkçı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yapıyor. O saatten sonra da bir daha haber alınamıyor.

09.40: 3 grupta çıkıyorlar

Mövenpick Otel’e sabaha karşı giren 9 şahıs sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50’de otelden ayrı ayrı gruplar halinde çıkış yapıyor.

12.14: Konsolosluk hareketli

Saat 12.14’te Başkonsolosluk önünde araç hareketliliği başlıyor. Art arda gelen konsolosluk araçları binaya giriş yapıyor.

15.08: CC 2248-CC1865 çıkıyor

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden sonra saat 15.08’de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor.

15.11: Esrarengiz Vito geliyor

Saat 15.11’de 34 CC 1865 plakalı Mercedes Vito marka araç konsolosluğa yanaşıyor. Kısa bir hareketliliğin ardından araç kapalı garaja giriş yapıyor.

17.33: Nişanlısı kapıda

Saat 17.33’te Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice A. geliyor. Çünkü Kaşıkçı "Çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği'ne haber ver" demişti.

19.57: Otelden ayrıldılar

Saat 19.57 ve 20.11 saatleri arasında şahıslar, daha önceki gibi yine 3 grup halinde otelden ayrılarak konsolosluk araçlarına biniyor.

21.00: 2 özel jetle gidiyorlar

Şahıslardan 6’sı saat 17.40’ta Atatürk Havalimanı E kapısından çıkış yapıp özel jete biniyor. Son grup ise saat 21.00’de diğer özel jete binip gidiyor.

KONSOLOSLUĞUN KAPISI SORUŞTURMAYA AÇILDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunun emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy, "Suudi makamlarının işbirliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığına Suudi yetkililerin gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etmeleri için davet edildi.

TÜRK YETKİLİLERE DAVET

Notada, şu ifadelere yer verildi: Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı’nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etmeleri için davet etmektedir.

2 SAVCI ATANDI

Konsoloslukta adli işlemler için bir başsavcı vekili, bir savcı görevlendirildi.

2 KEZ X-RAY'DEN GEÇTİLER

O UÇAKLAR KALKMADAN ÖNCE ARANMIŞ!

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün, Suudi Arabistan’dan Atatürk Havalimanı’na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 2 Ekim’de Kaşıkçı’nın kaybolduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan havalanacak uçak için harekete geçti. Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası’ndan giriş yaptı. Yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Yolcular terminalde pasaport işlemleri için beklerken, apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından didik didik arandı.

Aramalar sonucunda her hangibir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi.

MOSSAD İDDİASI

İsrailli gazeteci Yossi Melman, Kaşıkçı’nın öldürülmesi/kaçırılması olayında MOSSAD’ın parmağının olabileceğini ima etti. Suudi Arabistan-İsrail’in güçlü ilişkilere işaret eden Melman, MOSSAD’ın Faslı Muhalif Bin Berket’in öldürülmesine yardım etmesini örnek gösterdi. İsrailli gazeteci, bir süre sonra bu tweeti silerken, bu hamlesinin Mossad tarafından yapılan bir baskıyla gerçekleştirildiği düşünüldü.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı için endişe duyduğunu kaydetti: ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüşmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz.

TRUMP: HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM

ABD Başkanı Trump, "Kaşıkçı’nın kaybolmasyla ilgili bu noktada hiçbir şey bilmiyorum" diyerek şunları söyledi: Kaşıkçı’nın durumunu Suudi yetkililerle henüz konuşmadım ama bir noktada konuşacağım.

BM: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

BM, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan’a Türkiye ile işbirliği yapma çağrısında bulunarak "Kaşıkçı’ya ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok ama pek çok spekülasyon var ve bu endişe verici" dedi. AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela da "Kaşıkçı’nın durumunu netleştirecek bir açıklama bekliyoruz" dedi.

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