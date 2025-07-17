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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki ağabey, 14 yaşındaki kardeşini darbederek öldürdü | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki ağabey, 14 yaşındaki kardeşini darbederek öldürdü

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:40 Güncelleme: 17.07.2025 - 07:03
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        Diyarbakır Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Diyarbakır
        #Dicle
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