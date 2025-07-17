Diyarbakır'da tabancayla vurulan genç kadın kurtarılamadı
Diyarbakır'da genç kadın, oturduğu binaya girmek isterken birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından uğradığı tabancalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50. Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, İlayda Alkaş (22) evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A'nın (30) tabancayla ateş etmesi sonucu kanlar içerisinde yığıldı.
C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
DHA'nın haberine göre; ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polis ekipleri şüpheli C.A'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.