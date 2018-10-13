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"Adana Ticaret Odası bunu tescillemişti. Şimdi onlar da atölyelerinde bunun orjinalinin nasıl yapılacağını, bu kültürün orjinalinin nasıl korunacağını gösteriyorlar. Festivale bu sene ve bundan sonra Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ben burayı duyuyurken 'efsane başlıyor' demiştim. Hakikaten buraya geldiklerinde şunu görecekler bir efsanenin içerisinde nefes alıp verecekler."