Juventus hisseleri, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 1-1 berabere kalarak avantajı aldığı ilk maçın ardından rövanşta, sahasında Ajax'a 1-2 mağlup olmasıyla hisseler sert düştü.

Bloomberg verilerine göre, maçın ardından ilk işlem gününde hisselerdeki gün içi en yüksek kayıp yüzde 24'ü görürken, bu 2001 yılında borsada işlem görmeye başlayan kulübün 18 yıldaki en sert düşüşü olarak da tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek önemli bir potansiyel gelirden olmakla kalmayan Juventus'un piyasa değeri de 400 milyon euro civarında eridi. Daha sonra bir miktar toplayan hisseler şu sıralarda yüzde 16 kayıpla 1.43 euro civarından işlem görüyor ve kulübün borsadaki değeri 1.4 milyar euro.

Ayrıca, Juventus'un bu yıl başında Morgan Stanley ve UBI Banca'ya yetki vererek ihraç ettiği yıllık yüzde 3.375 sabit faizli tahvilleri de düştü.

Juventus'un yediği 2 gol kısa vadeli yatırımcıyı üzerken uzun vadede İtalyan devine oynayanlar pişman olmuş değil. Portekizli süperstar Ronaldo'nun transferi sonrasında Juventus hisselerindeki getiri halen yüzde 60'ın üzerinde. Ronaldo transferi sadece hisseleri uçurmakla kalmamış forma satışlarını üçe katlamış ve kulübün sponsorluk gelirlerinde de yüzde 60'ın üzerinde pozitif etki yaratmıştı.

Son olarak, Ronaldo'nun 2-0 mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid'e yaptığı hat trick ile getirdiği tur sonrası siyah beyazlıların hisseleri yüzde 17 artmıştı.

AJAX'A PİYANGO

Şampiyonlar Ligi'nin genç ve sürpriz ekibi Ajax hisseleri ise tur sonrası yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Bloomberg verilerine göre geçen yıl 92 milyon euro gelir elde eden kulüp, sadece UEFA'dan alacağı performans ödülüyle bu sezonki gelirlerini en az yüzde 30'un üzerinde artıracak. Yarı finale ulaşarak 12 milyon euro daha kazanan Hollanda temsilcisi, daha da ileri gitmesi durumunda sadece performans ödülüyle kasasına yaklaşık 20 milyon euro daha koyabilecek.

Ajax, sezon sonu için şimdiden iki yıldız oyuncusunu iki İspanyol kulübüne sattı. Hollanda kulübü 22 yaşındaki Frenkie de Jong için Barcelona'dan 75 milyon euro, Max Wöber için de Sevilla'dan 10 milyon euro alacak. Takımın diğer yıldızları Hakim Ziyech ve David Neres'e de Premier Lig'den astronomik teklifler bekleniyor.