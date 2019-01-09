Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),geçen yıla ve Aralık 2018'e ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.
Buna göre, geçen ay aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,96, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 2,06 ile külçe altın oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,24, avro yüzde 1,56, Amerikan doları yüzde 1,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,31 yatırımcısına kazandırdı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,97 ve DİBS yüzde 1,36 reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,29, dolar yüzde 0,46 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,53 zarar ettirdi.
DİBS üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,51 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,80 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,86 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,07 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,19, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,06 ile en fazla kaybettiren araç olarak dikkati çekti.
- Yıllık en yüksek kazanç Amerikan dolarında
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,27 yatırımcısına kaybettirdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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