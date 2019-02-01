İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Form VRF Sistemleri A.Ş., Mitsubishi Heavy Industries’in iştiraki Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe (MHIAE) ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.
MHIAE'in Form VRF Sistemleri A.Ş.’nin paylarının bir kısmını satın alacağı anlaşma kapsamında, ev tipi klimadan, profesyonel ürünlere kadar tüm Mitsubishi Heavy Industries klima ürünlerinin pazar payının artırılması hedefleniyor.
İmzalanan ortaklık anlaşmasının ardından, kurulacak yeni ortak girişimin adının da Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olacağı bildirildi.
'BU YIL 40 MAĞAZA AÇMAYI PLANLIYORUZ'
Söz konusu ortalık hakkında konuşan Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, "Klima yaşam konforumuzu yükselten bir ürün ve her geçen gün bir lüks olmaktan çıkıyor. Diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de klima pazarının potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa’nın en büyük VRF klima pazarına sahip" dedi.
Ortaklık çerçevesinde bu alanda konsept mağazalar oluşturacaklarını söyleyen Korun, "Bu mağazalarda sadece Mitsubishi Heavy Industries markalı ürünler satacağız. Bu çerçevede satacağımız tüm split ürünlerimiz son teknoloji, çevre dostu ve yüksek verimli ürünler olacak. Hali hazırda devam etmekte olan VRF proje satışlarımıza ek olarak, satışlarına geçtiğimiz yıl başladığımız split klimalar alanında da 2019 sonuna kadar 40 adet konsept mağaza açmayı planlıyoruz. Bu sayıyı üç yıl içeresinde 100’e çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, tüm ürün gruplarımız bazında 3 yıl içinde 100 milyon euroluk ciroya ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ BELİRLEYİCİ OLDU
Ortaklıkla ilgili konuşan Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe Genel Müdürü Ryoichi Kariya, Türkiye ekonomisine ve gelecekteki büyüme potansiyeline inandıklarını vurguladı.
Firma merkezinin İstanbul’da bulunacağını ancak, İstanbul dışında da İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Bursa bölge müdürlükleriyle tüm Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini söyleyen Kariya, yüksek verimli ürünlerle daha rekabetçi bir ortam yaratmayı ve aynı zamanda küresel ısınmanın engellenmesine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
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