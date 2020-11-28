Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz artışına gitti. Yeni faiz oranlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar "Kredi faiz oranları değişti mi?" diye sormaya başladı. İhtiyaç sahiplerinin gündeminde 2020 bankaların kredi faiz oranlarında artırıma gitmesi var. İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların 2020 Kredi faiz oranları

2020 HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.57

Konut kredisi: 1.35

2020 ZİRAAT BANKASI TAŞIT, KONUT, TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi (KASKOLU): 1.75

Taşıt kredisi (KASKOSUZ): 1.77

Konut kredisi: 1.70

2020 VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.75

Taksitli İhtiyaç kredisi 1.99

Konut Kredisi: 1.65

2020 İŞ BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.40

Taşıt Kredisi: 1.50

Konut Kredisi: 1.35