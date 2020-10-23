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AK Parti, vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için harekete geçti. Muş, sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını söyledi.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." dedi.

Vergi yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz." bilgisini verdi.

2020 VERGİ YAPILANDIRMASI PAKETİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını belirterek, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar; vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olacağını bildirdi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.

Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını bildiren Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını belirtti.

Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu açıkladı.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının da vergi yapılandırması kapsamında olduğunu söyleyen Muş, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacakların da pakette yer aldığını belirtti.

"18 TAKSİT YAPILACAK"

Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. Önümüze getiriliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak." bilgisini verdi.

Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezalarının da yapılandırma kapsamında olacağını anlatan Muş, buna kanunun çıktığı tarihten yıl sonuna kadar müracaat etme şartı getirdiklerini kaydetti.

Burada da maksimum 18 taksit olacağını dile getiren Muş, 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar bir taksitlendirmenin söz konusu olduğunu, ilk taksit ödeme tarihinin 2021 yılının Ocak ayı olacağını söyledi.

"SGK PRİMLERİ İDARİ PARA VE GECİKME CEZALARI KAPSAMDA"

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.

"OSB'LERİN KREDİ BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA"

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını bildiren Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını duyurdu.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacaktır. Teklifimiz bunları kapsıyor. Komisyon uygun görürse bunlar teklife dahil edilecektir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız." diye konuştu.