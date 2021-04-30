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HaberlerEnerjiDoğalgaz2020 yılında 17 hırsızlık olayı yaşandı
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2020 yılında 17 petrol hırsızlık olayı yaşandı

BOTAŞ’ın, “2020 Yılı Almanak”ı yayınlandı. Söz konusu çalışmada doğal gaz tüketimi, fiyatlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, petrol hırsızlığı gibi konularda çarpıcı bazı verilere yer verildi. Buna göre boru hatlarında, geçen yıl 17 petrol hırsızlığı yaşandı. Önceki yıl, 56 hırsızlık olayının yaşandığı ifade edildi. 2020 yılında bir metreküp gaz Ankara’da 2 TL 13 kuruş. Londra’da 4 TL 21 kuruş, Berlin’de 6 TL 07 kuruş, Amsterdam’da 10 TL 14 kuruş. Peki, doğal gaz fiyatı 1 Mayıs’ta artar mı? BOTAŞ; bu yıl ocak, şubat ve mart ayının ardından nisanda da doğal gaza yüzde 1 zam yaptı. Uzmanlar, bu düzeyde bir zammın gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Olcay Aydilek'in haberi...

2020 yılında 17 hırsızlık olayı yaşandı

BOTAŞ’ın, “2020 Yılı Almanak”ında yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

PETROL HIRSIZLIĞI: Petrol boru hatlarında, yüksek teknolojiyi de içeren önlemler, hırsızları durdurmaya yetmese de vaka sayısının belirgin biçimde düşmesine yardımcı oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN ve ASELSAN’ın iş ortaklığında geliştirilen “Petrol ve Doğal Gaz Hatlarının Güvenliği Projesi”nin etkisiyle 2019 yılında 56 olan hırsızlık olayı sayısı, geçen yıl yüzde 70 düzeyinde geriledi ve 17’ye düştü.

KONUT FİYATLARI: BOTAŞ, Ankara ile Avrupa başkentlerinde konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarını da karşılaştırdı. Buna göre Ankara’da bir metreküp gaz 2 TL 13 kuruş. Londra’da 4 TL 21 kuruş, Berlin’de 6 TL 07 kuruş, Amsterdam’da 10 TL 14 kuruş ve Roma’da 7 TL 75 kuruş.

2020 YILI GAZ TÜKETİMİ: Türkiye’de, 2020 yılında 48 milyar 138 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Bunun, yaklaşık 42 milyar metreküplük bölümünün satışını, BOTAŞ gerçekleştirdi. Kalanı, özel sektör eliyle satıldı.

LNG İTHALATINDA REKOR: Türkiye, 2020 yılında LNG ithalatına önemli bir hamle yaptı. Mart ayında LNG ithalatı, ilk kez boru gazı ithalatını geçti. Aylık bazda LNG ithalatı yüzde 52.5 oldu. Boru gazının payı yüzde 47.5 olarak kayıtlara geçti.

OCAK’TA TÜKETİM REKORU: Çalışmaya göre Türkiye 2020 yılı Ocak ayında gaz tüketiminde rekor kırdı. Aylık tüketim 6.8 milyar metreküp oldu. Bu talebin, herhangi bir kısıtlama ya da kesinti olmadan karşılandığı ifade edildi.

BULGARİSTAN’A LNG İHRACATI: Çalışmada, 2020 yılında Marmara Ereğlisi’nden Bulgaristan’a, ilk kez kara tankeri ile LNG ihracatının gerçekleştirildiği vurgulandı.

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