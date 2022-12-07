Her sene sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2022 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Arama motoru; haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi farklı kategorilerden arama sonuçlarını kullanıcılarıyla paylaştı. Dünyada yemek kategorisindeki aramalarda tuzlu kurabiye Türkçe olarak üçüncü sırada yer alırken en çok aranan haberlerin başında Ukrayna yer aldı. İşte, 2022 Google'da en çok aranan kelimeler, arama trendleri...