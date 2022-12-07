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2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

Google 2022 yılında dünya genelinde en çok aranan kelimeleri açıkladı. Dünyaca ünlü arama motoru haberler, kişiler, sporcular, filmler ve şarılar olmak üzere pek çok farklı kategoride arama sonuçlarını açıkladı. İşte, 2022 yılında Google'da en çok aranan kelimeler...

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  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    Her sene sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2022 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Arama motoru; haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi farklı kategorilerden arama sonuçlarını kullanıcılarıyla paylaştı. Dünyada yemek kategorisindeki aramalarda tuzlu kurabiye Türkçe olarak üçüncü sırada yer alırken en çok aranan haberlerin başında Ukrayna yer aldı. İşte, 2022 Google'da en çok aranan kelimeler, arama trendleri...
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    2022 DÜNYADA EN ÇOK ARANAN KELİMELER

    1. Wordle

    2. India vs England (Hindistan vs İngiltere)

    3. Ukraine (Ukrayna)

    4. Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

    5. India vs USA (Hindistan vs. Amerika Birleşik Devletleri)

    6. Dünya Kupası

    7. İndia vs West Indies

    8. iPhone 14

    9. Jeffrey Dahmer

    10. Hindistan Premier Ligi
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    EN ÇOK ARANAN HABERLER

    1. Ukraine (Ukrayna)

    2. Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)

    3. Election results (Seçim sonuçları)

    4. Powerball numbers (Powerball sonuçları)

    5. Monkeypox (Maymun çiçeği)
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    EN ÇOK ONLAR ARAŞTIRILDI

    1. Johnny Depp

    2. Will Smith

    3. Amber Heard

    4. Vladimir Putin

    5. Chris Rock
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    EN MERAK EDİLEN SPORCU ÜNLÜ TENİSÇİ NOVAK DJOKOVIC OLDU

    1. Novak Djokovic

    2. Rafael Nadal

    3. Serena Williams

    4. Manti Te’o

    5. Shaun White
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    2022 YILININ EN MERAK EDİLEN FİLMİ THOR: LOVE AND THUNDER!

    1. Thor: Love and Thunder

    2. Black Adam

    3. Top Gun: Maverick

    4. The Batman 

    5. Encanto
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    EN ÇOK KONUŞULAN TV DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE ZENDAYA VAR

    1. Euphoria

    2. House of the Dragon

    3. Moon Knight

    4. The Watcher

    5. Inventing Anna
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    EN ÇOK ARANAN VEFAT EDEN KİŞİLER BELLİ OLDU! KRALİÇE ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ DÜNYADA YANKILANDI

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    2- Betty White

    3- Anne Heche

    4- Bob Saget

    5- Aaron Carter
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ ARASINDA 'TUZLU KURABİYE' VAR

    1- पनीर पसंदा (Paneer pasanda)

    2- Bolo caseiro (Homemade cake)

    3- Tuzlu kurabiye (Salt cookie)

    4- Overnight oats

    5- zimtschnecken (Cinnamon rolls)
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    GOOGLE ARAMA TRENDLERİNDE EN ÇOK ARANAN ŞARKICILAR

    1- Tak Ingin Usai - Keisya Levronka

    2- Pasoori - Ali Sethi and Shae Gill

    3- Glimpse of Us - Joji

    4- Satru 2 - Denny Caknan and Happy Asmara

    5- ミックスナッツ - Official Hige Dandism
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    GOOGLE TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN 5 KELİMEYİ AÇIKLADI!

    5.KEDİ
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

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  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

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  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    2. ÖĞRETMEN GİRİŞİM AĞI
  • 2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler

    1.DOLAR KAÇ LİR

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