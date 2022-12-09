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Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

Google Trends, 2022 yılında dünya genelinde en çok aranan kelimeleri açıkladı. En çok aranan kategoriler arasında yemek listeleri de var. 2022 yılı için en çok aranan yemek isimleri de belli oldu. Listede Türk mutfağından üç tarif de yer aldı. İşte, 2022 yılında Google'da en çok aranan yemekler:

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  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında yükselen arama trendleri Google tarafından açıklanıyor. Bu yılda 2022 yılında en çok aratılan ve trend olan kelimeler belli oldu. Google tarafından duyurulan veri analizlerine göre arama motorlarından haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi farklı kategorilerden en çok aratılan kelimelerin enleri kullanıcılarla paylaşıldı. Dünyada yemek kategorisindeki aramalarda tuzlu kurabiye Türkçe olarak üçüncü sırada yer alırken en çok aranan haberlerin başında Ukrayna yer aldı. İşte, 2022 Google'da en çok aranan yemek trendleri...
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Paneer Pasanda

    Paneer, Hindistan ve Pakistan mutfağında yaygın olarak kullanılan bir peynir çeşididir. Paneer pasanda ise, bu peynir ve baharatlarla hazırlanan bir yemeğe verilen isim.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Ev yapımı kek

    2022 yılında hamur işi tarifler de zirveye taşındı. Evde hazırlanan sade kekler, daha fazla rağbet görmeye başladı. Kek tarifleri içinde en çok ev yapımı kek arandı.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Salted Cookie (Tuzlu kurabiye)

    Salt cookie, Google aramalarında 3. sırada yer alıyor. Tuzlu kurabiye olarak da bilinen salt cookie, orijinal tarife göre deniz tuzu ve damla çikolata parçalarından oluşur.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Overnight Oats

    Overnight oats olarak aranan geceden kalma yulaf, bu senenin en çok aranan 4. tarifi. Özellikle yulafa talebin arttığı şu günlerde, bu yulaftan yapılan pudingler de, dünya mutfaklarında yerini almaya başardı.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Cinnamon Roll (Zimtschnecken)

    Google'da 'zimtschnecken' ve 'cinnamon roll' olarak aranan tarçınlı rulolar, özel günlerin vazgeçilmezi. Google listesinde 5. sıraya yerleşen tarçınlı rulolar ile çay saatlerinizi güzelleştirebilirsiniz.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    İrmik helvası

    Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan irmik helvası, Google'daki yerini aldı. Dünya mutfaklarında da ilgi gören irmik helvası tarifini, defterinize kaydetmeyi unutmayın.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Pancake

    Google'da en çok aranan tariflerin 7. sırasında ise pankekler bulunuyor. 2022 yılında çok aranan pankeklerin her çeşidi, kahvaltı sofralarını süsleyen lezzet arasında..
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Babagannuş

    Hatay mutfağıyla özdeşleşen babagannuş, Filistin, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere, dünyanın ilgisini çeken tarifler arasında bulunuyor. Patlıcan ve domates ile hazırlanan bu meze, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Bulgur pilavı

    Yemek trendlerinde, sağlıklı beslenme de önem kazanıyor. Bu sayede normal pirinçler yerine, bulgur ile hazırlanan bulgur pilavı revaçta. Üstelik bulgur pilavını sebzelerle zenginleştirmek de çok kolay!
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Makarna salatası

    Makarna ve garnitürlerle hazırlanan makarna salatası, Google'da en çok aranan 10. yemek olarak biliniyor. Ana yemeklerin yanında sunulan makarna salatası, mevsim sebzeleriyle zenginleştiriliyor.
  • Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

    Her sene açıklanan Google Trendsler listesinde 2020 yılında Türk mutfağından klasik ekmek ve lahmacun listeye girmeye başarmıştı.

    Bu sene ise mutfağımızdan irmik helvası, babagannuş ve bulgur pilavı tarifleri ön plana çıkmayı başardı.

 

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