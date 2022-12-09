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Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

Google her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan trendleri paylaştı. Her ülke için ayrı ayrı arama trendi oluşturan Google, Türkiye'de en çok aratılan kelimeleri ve kişileri yayımladı. 2022 yılı boyunca Türkiye'de insanların en fazla neyi merak ettiğini gözler önüne seren Google, bizlere yıllı nasıl geçirdiğimizi özetliyor.

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  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    Türkiye genelinde yapılan aratılmalara göre 'neden?' soruları oldukça dikkat çekiyor. 'Neden?' aramalarında birinci sırada "Ben neden sevilmiyorum?" sorusu ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise "Ben neden bu kadar çirkinim?" sorusuna benzer aramalar 2022 yılında en çok aranan soru kelimeleri olmuş.

    Bununla beraber liste de en çok aratılan isimler, diziler, rüyalar, kimdir ve nasıl olunur gibi sorular yer alıyor.
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    İşte 2022 yılında Türkiye'de en çok aratılan kelimeler:

    EN ÇOK YAPILAN ARAMALAR

    1. Dolar/ TL

    2. Bayram tatili kaç gün

    3. ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)

    4. Bergen

    5. Kedi

    6. Ukrayna

    7. Toki başvuru

    8. Galatasaray - Barcelona

    9. Asgari Ücret

    10. Ahmet Çalık

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN İSİMLER

    1. Icardi

    2. Ece Erken

    3. Şinası Yüzbaşıoğlu

    4. Mertens

    5. Joao Pedro

    6. Gülşen

    7. Dele Alli

    8. Halis Serbest

    9. Ümit Özdağ

    10. Maxi Gomez

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARATILAN KAYBETTİĞİMİZ İSİMLER

    1. Ahmet Çalık

    2. Cüneyt Arkın

    3. Fatma Girik

    4. Billur Kalkavan

    5. İlhan İrem

    6. Enes Kara

    7. Civan Canova

    8. Kralice Elizabeth

    9. Ayberk Pekcan

    10. Onur Şener

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

    1. Yalı Çapkını

    2. Duy Beni

    3. Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    4. Tozlu Yaka

    5. Erşan Kuneri

    6. Pera Palas'ta Gece Yarısı

    7. Mahkum

    8. Senden Daha Güzel

    9. Yargı

    10. Üç Kuruş

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN RÜYA İÇERİKLERİ

    1. Rüyada deprem olması

    2. Rüyada erkek bebek doğurmak

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    9. Rüyada altın toplamak ne anlama geliyor

    10. Rüyada konsere gitmek

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN 'BEN NEDEN?' SORULARI

    1. Ben neden sevilmiyorum?

    2. Ben neden bu kadar çirkinim?

    3. Ben neden doğdum?

    4. Ben neden dışlanıyorum?

    5. Ben neden eziğim?

    6. Ben neden ağlıyorum?

    7. Ben neden böyleyim?

    8. Ben neden yalnızım?

    9. Ben neden yaşıyorum?

    10. Ben neden evde kaldım?

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN 'NASIL OLUNUR?' SORULARI

    1. Özel Güvenlik nasıl olunur?

    2. Gassal nasıl olunur?

    3. Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur?

    4. Büyükelçi nasıl olunur?

    5. Vatman nasıl olunur?

    6. Kadın asker nasıl olunur?

    7. Bilim insanı nasıl olunur?

    8. Fizyoterapist nasıl olunur?

    9. Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur?

    10. Oyuncu nasıl olunur?

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    YAKINIMDA ARAMALARI

    1. Yakınımda nöbetçi eczane

    2. Yakınımda elektrikçi

    3. Yakınımda otel

    4. Yakınımda yemek

    5. Yakınımda taksi durağı

    6. Yakınımda kuaför

    7. Yakınımda noter

    8. Yakınımda kargo

    9. Yakınımda market

    10. Yakınımda atm

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN 'KİM?' SORULARI

    1. Elenen isim Survivor kim elendi?

    2. Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye?

    3. Maske Kimsin Sen Aslan kim?

    4. İlk küfürü kim buldu?

    5. Doya Doya Moda kim elendi?

    6. Sürgün Adasına kim gitti?

    7. Darülaceze kim kurdu?

    8. Mehmet Dinçerler kim?

    9. Nida Büyükbayraktar kim?

    10. Telefonu kim icat etmiştir?

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    KIYAFET KOMBİN ARAMALARI

    1. Kar kombini

    2. Bayram kombini

    3. Sek erkek kombini

    4. Piknik kombini

    5. İlk buluşma kombini

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    9. Diana kombini

    10. At binme kombini

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN 'NASIL?' SORULARI

    1. İncir nasıl oluşur?

    2. Yarın hava nasıl olacak?

    3. Bergen nasıl öldü?

    4. Enes Kara nasıl öldü?

    5. Onur Belgesi nasıl alınır?

    6. TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

    7. Güneş tutulması nasıl olur?

    8. NFT nasıl yapılır?

    9. Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

    10. Metaverse arsa nasıl alınır?

     
  • Google 2022 Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve kişiler açıklandı! İşte Türkiye'de en çok arananlar!

    EN ÇOK ARANAN 'NEREDE?' SORULARI

    1. Faroe Adaları nerede?

    2. Andropoz nerede çekildi?

    3. Çernobil nerede?

    4. Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu?

    5. Elhamra Sarayı nerede?

    6. Çanakkale Köprüsü nerede?

    7. Ukrayna nerede?

    8. Düden Şelalesi nerede?

    9. Semerkand nerede?

    10. Pera Palas nerede?

 

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