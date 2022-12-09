Türkiye genelinde yapılan aratılmalara göre 'neden?' soruları oldukça dikkat çekiyor. 'Neden?' aramalarında birinci sırada "Ben neden sevilmiyorum?" sorusu ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise "Ben neden bu kadar çirkinim?" sorusuna benzer aramalar 2022 yılında en çok aranan soru kelimeleri olmuş.

Bununla beraber liste de en çok aratılan isimler, diziler, rüyalar, kimdir ve nasıl olunur gibi sorular yer alıyor.