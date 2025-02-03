2025 Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar

Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı albümüyle 'Yılın Albümü', 'En İyi Country Albümü' ve Miley Cyrus ile birlikte 'En İyi Country İkili' ödülünü kazandı.

Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı olan ve 50 yılın ardından bu ödülü alan ilk siyahi kadın olan Beyonce, ödül için adının anons edilmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.