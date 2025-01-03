2025 gran fondo takvimi
Amatör bisiklet sporcularının ilgi gösterdiği gran fondo yarışlarının bu yılki takvimi belli oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca 12 farklı yerde 13 yarış düzenlenecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, geçen yıl başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürerek amatör bisiklet sporcularının ilgi gösterdiği ‘gran fondo’ takvimini açıkladı. Program şöyle:
Bodrum Gran Fondo (Muğla) (4-5 Nisan)
İlkadım (Samsun) Gran Fondo (17-18 Mayıs)
Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs)
Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran)
Trabzon Gran Fondo (12-13 Temmuz)
Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos)
Ayvalık Gran Fondo (Balıkesir) (6-7 Eylül)
Rize Gran Fondo (13-14 Eylül)
Pamukkale (Denizli) Gran Fondo (20-21 Eylül)
L'Etape Türkiye (İstanbul) (11-12 Ekim)
VeloTürk Gran Fondo Çeşme (İzmir) (25-26 Ekim)
Nirvana UCI Gran Fondo (Antalya) (6-9 Kasım)
İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım)
Geçen yıl Muğla, Antalya, Samsun, Bursa, Denizli, Ankara, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere 11 farklı yarış duyurulmuştu. Bu sene duyurulan il sayısı 8’den 12’ye, yarış sayısı da 11’den 13’e çıkmış oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2024 yılı gran fondo yarışlarına ilişkin değerlendirmesinde "2024 yılında bir yenilik olarak açıkladığımız gibi, Federasyonumuz Kısa ya da Uzun parkurda düzenlenen yarışların en az %60’ına katılarak, genel klasmanda en başarılı kadın ve erkek sporcularımızı“2024 Gran Fondo Lider forması” ile ödüllendiriyor. Takvimde yer alan bir yarışın zaruri iptali ile 10 yarış üzerinden yapılan yıl sonu değerlendirmesinde Lider formasıyla ödülendirilecek olan sporcularımız 2025 sezonunda Gran Fondo yarışlarda bu formayı taşıyacak" demişti.
TRAFİĞE KAPALI
Takvimi ve kuralları TBF açıklasa da yarışmalar farklı organizasyon şirketleri tarafından düzenleniyor. Parkur bilgileri de yarışmaların organizatörlerince duyuruluyor.
Bir yol yarışı olduğu için yerel idare ile işbirliği içinde yapılan bu organizasyonlarda parkurların trafiğe kapatılması ve organizatörlerce sağlık tedbirlerinin alınması bekleniyor.
SADECE AMATÖRLER
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCİ) yarışlarına katılıp puan alan profesyonel sporcular bu yarışlara katılamıyor. Sadece amatör sporcuların katıldığı bu yarışlara ilginin her geçen yıl arttığı gözlemleniyor. Farklı organizatörlerin ilgisinin de yarışlara yoğunlaştığı gözleniyor.