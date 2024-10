L’Etape Türkiye by Tour de France’ın ardından - Diğer Haberleri

L’Etape Türkiye by Tour de France’ın ardından - Diğer Haberleri

L’Etape Türkiye by Tour de France’ın ardından İstanbul, pazar günü Tour de France adını taşıyan görkemli bir amatör bisiklet yarışına sahne oldu. L'Etape by Tour de France'ın Türkiye ayağı ilk kez koşulurken üzücü kazalar, "Sporcunun can güvenliğini artırmak için ne yapılabilir" sorusunu akıllara getirdi

ABONE OL