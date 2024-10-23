2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
Kocaeli'nde, çocukları 13 yaşındaki Beril Yağmur ve 10 yaşındaki Yunus Emre Rüzgar'ı, boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Murat Rüzgar'ın, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan cezai ehliyet raporu belli oldu. İşte yürek yakan sonuç...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 Mart 2023'te polis ekipleri, Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları Murat Rüzgar'ın, "Çocuklarımı cennete gönderdim" biçiminde söylemlerde bulunması üzerine Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve gitmişlerdi.
İKİ KARDEŞ EVDE ÖLÜ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre'nin (10) hayatını kaybettiğini belirlemişti.
AYRI AYRI 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS İSTENDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Murat Rüzgar tutuklanmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "üstsoy veya altsoydan birine ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
KATİL BABA, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Murat Rüzgar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
CEZAİ EHLİYETİ: TAM
Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu. Katılan vekilleri, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
İLAÇ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Duruşmada savunma yapan sanık Rüzgar ise ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndaki psikologlar ilaçları ömür boyu kullanmamı yoksa eski halime geleceğimi söylediler. Eve 3 defa girip çıkmışım. Olaya ilişkin hala tedavi görmekteyim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.