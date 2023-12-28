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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası! - Güncel haberler

        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 19 yıl arayla evlendiği 2 kadını öldüren, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra dini nikahla yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Akpınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Akpınar savunmasında, "Cesedi gömdükten sonra eve gidip uyudum, suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Mutlu Menekşe'yi öldürmem için bir sebep yok. Ben kadın düşmanı mıyım, neden öldüreyim?" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:42
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        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
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        Manisa'da geçen yıl 31 Aralık'ta, Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine bir kadının gömüldüğü ihbarını alan Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaşmış, başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre kadının birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alınmış, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

        İKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

        Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar'ın, 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak cezaevinden tahliye olduktan sonra 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

        KOVİD-19 NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Sanığın, 2021'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, Mutlu Menekşe ile dini nikahla yaşadığı öğrenilmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına maktul Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Akpınar (58) ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Akpınar, mahkemedeki ifadesinde Mutlu Menekşe'yi öldürmediğini, failin kendisi olduğuyla ilgili somut bir delilin bulunmadığını savunarak iddianamedeki suçlamaları kabul etmediği belirtti.

        "BANYODA DÜŞMÜŞ SICAK SU DÖKÜLMÜŞ"

        Olay günü, maktul Mutlu Menekşe'yi evde bırakıp dışarı çıktığını, akşam eve döndüğünde ise ölü bulduğunu öne süren sanık, ölümün nedenine ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda yer alan darp ve yanık izlerini kendisinin yapmadığını, Menekşe'nin cesedinde saptanan morlukların evde kayıp düşmesi, yanığın ise "banyoda düşüp sıcak su dökülmesinden" kaynaklandığını iddia etti.

        KUYUYA GÖMDÜĞÜNÜ ANLATTI

        Menekşe'nin cesedini el arabasına yükledikten sonra evinin yakınındaki kuyuya gömdüğünü anlatan Akpınar, cesedi kuyuya koymaya çalışırken düşürdüğünü, adli tıp raporunda yer alan boyun kırığının ise bu esnada gerçekleştiğini savundu.

        "KADIN DÜŞMANI MIYIM"

        Daha önce 2 kadını öldürdüğü için sabıkalı olduğunu, bu nedenle Mutlu Menekşe'nin de ölümünden kendisinin sorumlu tutulacağını, kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için cesedi gömmeyi tercih ettiğini anlatan Akpınar, "Cesedi gömdükten sonra eve gidip uyudum, suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Mutlu Menekşe'yi öldürmem için bir sebep yok. Ben kadın düşmanı mıyım, neden öldüreyim?" dedi.

        Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik tanık olarak dinlenildi. Babasından korktuğu için duruşma salonunda beyan veremeyeceğini belirten Sevindik, ayrı bir salona alınarak ifadesini video konferans yöntemiyle verdi.

        BABA KORKUSUYLA CESEDİ TAŞIMIŞ

        Sevindik, babasının olay akşamı kendisini arayıp evine davet ettiğini, eve gittiğinde Menekşe'nin öldüğünü gördüğünü, babasının daha önce kendi annesini de öldürdüğünü, bu nedenle kendisine ya da çocuklarına zarar vermesinden korktuğu için cesedi el arabasına yüklemesine yardım ettiğini, babasının yanından ayrıldıktan sonra karakola giderek ihbarda bulunduğunu anlattı.

        EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da annesiyle Necati Akpınar'ın yanına taşınması sonrası irtibatının kesildiğini belirterek, sanığın en ağır cezayla çarptırılmasını istedi.

        Daha sonra savcı, mütalaasını okuyup sanığın "eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin adli tıp raporuyla belli olduğunu dile getirerek, herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Mahkeme başkanı, verilen aranın ardından sanık Akpınar'a mütalaaya karşı savunmasını sordu. Akpınar da suçlamaları kabul etmediğini, beraatini talep ettiğini söyledi.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET

        Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Akpınar'ın herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        "İÇİM BİRAZ OLSUN SOĞUDU"

        Mağdur avukatı Yalçın Arcak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mutlu Menekşe için adaletin sağlandığını belirterek, "Otopsi raporu çok açıktı, Mutlu Menekşe işkenceye maruz kalmıştı. Mahkeme heyeti de işkence neticesiyle ölümden ceza verdi. Bu cani, Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra evinin bahçesine gömüyor, gömdükten sonra da evine dönüp hiçbir şey olmamış gibi uyuyor. Tüm bunlarını yapmasına rağmen utanmadan ve sıkılmadan bize 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye soruyor." dedi.

        Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Bir nebze olsun içim soğudu. Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı. İlk mahkemede sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

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