TCMB 3 günde 26 milyar dolar sattı

Yurt içi piyasalar bu hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla artan siyasi gerilime odaklandı.

Yaşanan gelişmeler sonucunda piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanırken en büyük hareket kur tarafında kaydedildi. Dolar/TL geçtiğimiz haftayı 36.57 seviyesinden kapatmıştı. Çarşamba günü İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberinin etkisiyle dolar 41.53 lirayla tarihi zirvesine ulaştı. Aynı gün Euro da 45 liranın üzerine çıktı.

Ancak kurdaki bu seviyeler kalıcı olmadı. Aynı gün dolar 38 liranın altına geriledi. Perşembe ve cuma günleri dolar/TL ara ara 39 seviyesini zorladı ancak bu seviyeyi aşamadı. Haftayı 37.73'ten tamamladı.

Böylece dolar, TL karşısında bu hareketli haftayı yüzde 3.2'lik yükselişle tamamladı. Yükselişi sınırlayan ise TCMB'nin attığı adımlar oldu. TCMB kurda büyük yükselişin yaşandığı ilk gün piyasaya yaklaşık 12 milyar dolarlık bir müdahalede bulundu. Yapılan hesaplamalara göre perşembe ve cuma günleri de 14 milyar dolarlık bir satışla kurdaki yükseliş engellendi. Böylece 3 gündeki toplam satış 26 milyar doları buldu.

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SON 1 YILDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 79'U

TCMB brüt döviz rezervleri Nisan 2024'te 64 milyar 967 milyon dolara kadar gerilemişti. Son resmi verilere göre geçen hafta ise bu rakam 98 milyar 69 milyon dolar oldu. Yani 1 yılda brüt döviz rezervi 33.1 milyar dolar artarken, bu haftaki satış bu rakamın yaklaşık yüzde 79'una tekabül ediyor.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.12.2023 48.231 92.830 141.061 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 01.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 27.12.2024 64.319 90.738 155.057 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 21.02.2025 72.297 97.698 169.995 28.02.2025 70.659 94.757 165.417 07.03.2025 72.113 97.802 169.915 14.03.2025 74.013 98.069 171.082

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYLA FAİZ KARARI

TCMB bunun yanında attığı sıkılaşma adımlarıyla da piyasaya müdahalede bulundu. TCMB Para Politikası Kurulu perşembe günü takvim dışı bir şekilde toplandı ve gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar verdi. TCMB tarafından karar ile ilgili yayımlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır" denildi.

Bunun yanında politika faizinin uygulandığı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre verildiğini duyurdu.