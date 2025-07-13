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        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!

        Ankara'da biri bebek 3 kişinin öldüğü 26 katlı binadaki yangında alarm sisteminin devreye girmediği iddia edildi. Feci olayda 7'si itfaiye personeli 39 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Öte yandan yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidi Uşak'ta gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:27
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        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam 26 katlı binada çıkan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si itfaiye personeli 39 kişi de dumandan etkilendi.

        DHA'nın haberine göre sitede yaşayanlar, yangında alarm sisteminin devreye girmediğini öne sürdü.

        Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

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        Yangında, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 7'si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi de dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        "İNSANLAR YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU"

        Sitede yaşayanlardan Serenay Yurdakul, "11'inci katta oturuyorum. Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler" dedi.

        Sitede oturan başka bir vatandaş ise alarm sisteminin çalışmadığını söyledi. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla 1 gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı belirtildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

        MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidi Uşak'ta gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından soruşturma başlatılmış, 2 Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirilmişti.

        Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı. Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.

        Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.

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