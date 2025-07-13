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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i bebek 3 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i bebek 3 kişi öldü

        Ankara Çankaya'da 26 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara sıçrayarak büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:44
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        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
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        Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler binada soğutma çalışmaları yaptı.

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        İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA
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        #ankara
        #haberler
        #Çankaya
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