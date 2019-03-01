3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca kamu çalışanın gözü bu haberde. 3600 ek gösterge yasasının çıkması ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan seçim öncesini işaret etti.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 2019

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.