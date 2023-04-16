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Haberler Gündem Trafik 39 Nerenin Plakası? 39 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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39 nerenin plakası? 39 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Beyaz renkli bir alüminyum zemin üzerine, çeşitli harfler ve rakamların gelmesiyle oluşturulan araç plakaları; taşıtların ayrılmaz aksesuarları arasında yer almaktadır. Bir motorlu kara taşıtının devletin ilgili kurumları tarafından bilinerek kayıt altına alınması sağlayan ve o aracın kime ait olduğunu bildiren plakalar, günümüzde tüm dünyadaki araçlar için yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda plakalar, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli bölgeleri işaret de etmektedirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

39 Nerenin Plakası? 39 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Trafikte seyreden araçların denetlenmesini sağlayan plakalar; bunun yanında aracın kendisine ve sahibine de bir takım hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, 39 nerenin plakası? Kırklareli ilçelerini plaka kodları neler? İşte, 39 plaka kodu nereye ait sorusu ile alakalı tüm detaylar…

39 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 39 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Kırklareli’dir. Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’tan sonra Edirne’ye bağlı altı ayrı sancaktan biri olan Kırklareli, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsü kazanmıştır ve şehrin bu statüsü günümüzde de devam etmektedir.

Kırklareli vilayetinin 39 plaka numarasını aldığı tarihi ise 1962’dir. Türkiye’de karayolu ile ulaşımın yaygınlaşması ve trafikte araç sayısının artması üzerine, bu alanda bir düzenleme yapılması kararlaştırılmıştır. 1962 yılının Eylül ayında çıkartılan bir yönetmelik, Ekim ayından itibaren yürürlüğe girmiş ve o gün için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 ile, birer plaka numarası atanması kararlaştırılmıştır. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu sistemde, Kırklareli de alfabetik sıralaması gereği 39 plaka koduna sahip olmuştur. 1962 yılında 67 olan vilayet sayısının zaman içinde artması ile plaka numaralarında da bir artış yaşanmış ve bugün Türkiye’deki 81 vilayet olması sebebiyle, plaka numaraları da 81’e kadar ulaşmıştır.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Kırklareli vilayetinin yüzölçümü 6.304 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 369 bin 347’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı hakkında açıklamış olduğu veriye göre ise Kırklareli’nde trafiğe kayıtlı olan motorlu araçların sayısının, 143 bin 523 olduğu belirtilmektedir.

Sayısı neredeyse 150 bini bulan bu motorlu taşıtlar arasında, kamu hizmetine tahsis edilmiş olan çöp kamyonları gibi araçlardan iş makinelerine, hususi otomobillerden motosikletlere kadar tüm 39 plakalı araçlar yer almaktadır.

Kırklareli İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de günümüzde de kullanılmakta olan taşıt kayıt plaka sisteminde, araç plakaları bizlere bazı bilgiler vermektedir. Tıpkı il kodlarında olduğu gibi Türkiye’de kullanılan plakalarda, ilçelerin de kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve harflerden meydana gelen kısımlar bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Kırklareli’nin merkez ilçeleri, Babaeski ilçesi ve Lüleburgaz ilçesi plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Kırklareli ilçelerinin plaka kodları:

Kırklareli Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 39 AC 001 – 39 AZ 999
  • 39 DA 001 – 39 DZ 999
  • 39 EA 001 – 39 ET 999
  • 39 M 0001 – 39 M 1650
  • 39 T 0001 – 39 T 0999

Kırklareli Babaeski İlçesi Plaka Kodları:

  • 39 M 2251 – 39 M 3251
  • 39 NA 001 – 39 NZ 999
  • 39 T 2000 – 39 T 3000

Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Plaka Kodları:

  • 39 LA 001 – 39 LZ 999
  • 39 M 1651 – 39 M 2250
  • 39 SA 001 – 39 SD 999
  • 39 T 1000 – 39 T 1999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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