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Aracın kendisine ve sahibine birtakım yasal yükümlülükler yükleyen araç plakaları, bu özellikleri sebebiyle kimlik kartları gibidirler. Peki, Türkiye’de 38 hangi şehrin plakası? Kayseri ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

38 Plaka Numarası Hangi İlin?

38 plaka kodu nereye ait sorusunu cevabı Kayseri’dir. Tarihin neredeyse her döneminde önemli bir kültür merkezi olmuş olan Kayseri, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Şehrin 38 plaka koduna sahip olması ise tıpkı diğer birçok vilayet gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla, 67 vilayete birer plaka numarası verilmiş ve Kayseri de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 38 plaka numarasını almıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden biri olan Kayseri’nin yüzölçümü 17.710 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 441 bin 523’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısı hakkında yayınlamış olduğu veride, Kayseri’deki 38 plakalı araçların sayısının 423 bin 456 olduğu saptanmıştır.

Sayısı 400 bini aşan ve 38 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında belediye otobüsleri ya da çöp kamyonları gibi kamu hizmeti gören araçlar, hususi otomobiller, iş makineleri ve ağır tonajlı kamyonlar gibi tüm araçlar yer almaktadır.

Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri vilayetinde de her ilçenin kendine ait bir plaka kodu yer almaktadır. 38 il kodunun hemen arkasından gelen ve çeşitli harf ve harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, o aracın Kayseri’nin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Kayseri’nin Develi ilçesi, Kocasinan ilçesi, Bünyan ilçesi, Yeşilhisar ilçesi, Pınarbaşı ilçesi ve Yahyalı ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Develi İlçesi Plaka Kodları:

38 FR 001 - 38 FR 999

38 FT 001 - 38 FU 999

38 MV 001 - 38 MV 999

38 TA 001 - 38 TZ 999

Kocasinan İlçesi Plaka Kodları:

38 AB 001 - 38 AZ 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 DA 001 - 38 Z 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 EA 001 - 38 EZ 999

38 FA 001 - 38 FM 999

38 FN 001 - 38 FP 999

38 FV 001 - 38 FZ 999

38 GA 001 - 38 GZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 JA 001 - 38 JZ 999

38 KA 001 - 38 KZ 999

38 LA 001 - 38 LZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 M 0001 - 38 M 0558

38 MA 001 - 38 MA 999

38 NA 001 - 38 NZ 999

38 PA 001 - 38 PZ 999

38 RA 001 - 38 RZ 999

38 S 0001 - 38 S 9999

38 SA 001 - 38 SZ 999

38 T 0001 - 38 T 9999

38 UA 001 - 38 UZ 999

38 VA 001 - 38 VZ 999

38 YB 001 - 38 YZ 999

38 ZA 001 - 38 ZZ 999

Bünyan İlçesi Plaka Kodları:

38 FL 001 - 38 FL 999

38 H 0001 - 38 H 9999

38 HC 001 - 38 HC 999

38 MU 001 - 38 MU 999

Yeşilhisar İlçesi Plaka Kodları:

38 F 0001 - 38 F 9999

38 MY 001 - 38 MY 999

38 YA 001 - 38 YA 999

Pınarbaşı İlçesi Plaka Kodları:

38 E 0001 - 38 E 9999

38 FS 001 - 38 FS 999

38 HA 001 - 38 HA 999

38 HMZ 001 - 38 HMZ 999

Yahyalı İlçesi Plaka Kodları:

38 D 0001 - 38 D 9999