Enflasyon oranları açıklandi... 2023 Kasım ayı enflasyon oranları bugün TÜİK tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Emekli ve memurlar yeni yılda yapılacak zam hesaplamasında sonuca en yakın olan 5 aylık enflasyon oranını araştırıyor. İşte Kasım ayı enflasyon artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkı...

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ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklandı.