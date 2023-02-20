5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı!

İHA'da yer alan habere göre uzun süreli kurtarma çalışmaların ardından 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

"ANNESİNE 3 AY ÖMÜR BİÇİLMİŞ"

Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı , “anne olamazsın” demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak, hem hayatına devam etmiş, hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş.