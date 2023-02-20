5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Hatay'da 5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı! - Deprem haberleri
ABONE OL

5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı!

Hatay’da meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın çökmesiyle göçük altında kalan ailenin dramı yürekleri yaktı. Kanser hastası anneye doktorların 3 ay ömür biçmesine rağmen, 10 yıl yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirdi. Ancak depremde 5 kişilik aile hayatını kaybederken, sadece 8 aylık Ömer Adnan bebek hayatta kaldı. 72 saat sonra enkaz altından bebeği kurtaran gönüllüler ise tekrar köye gelerek Ömer Adnan’la buluştu

Hatay'da 5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı! - Deprem haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, Hatay’ın Alaattin köyünde 3 katlı bir bina çökerek 5 kişilik aile göçük altında kaldı. 72 saatin ardından köye gelen gönüllüler enkaz altından sesler duyması üzerine çalışma başlattı.

AİLE FERTLERİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre uzun süreli kurtarma çalışmaların ardından 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

"10 SAATLİK ÇALIŞMA İLE BEBEĞE ULAŞTIK"

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği başkanı Recep Karakaya, “Depremin 3 gününde ihbar üzerine buraya ulaştık. 10 saatlik çalışma ardından bebeğimize ulaştık. Kurtarma çalışma süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik.

"ANNESİNE 3 AY ÖMÜR BİÇİLMİŞ"

Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı , “anne olamazsın” demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak, hem hayatına devam etmiş, hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş.

"BEBEĞİN DURUMU GAYET İYİ"

Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacaklar. Biz de tekrar bebeğimizle buluşup onun sağlık durumunu görmek istedik. Gayet iyi durumda” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ters yöne giren sürücü baltayla saldırdı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Ters yöne giren sürücü baltayla saldırdı!
Son dakika: Depremi Gaziantep'te yaşadı, İstanbul'da kolonları çatlamış evine sığındı
GÜNDEM Evi korkulu rüyası oldu! "Sabahlara kadar ...
Hatay Samandağı'nda bir yolda metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu - Haberler
GÜNDEM Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'un en riskli deprem ilçeleri: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli bölgeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri
GÜNDEM İstanbul'un en riskli ve dayanıklı deprem ilçeleri
MTA DİRİ FAY HATTI SORGULAMASI 2023 | Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı ile evimin altın fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölgede fay var mı?
GÜNDEM Fay hattı sorgulama: Oturduğum bölgede fay var mı?
Son dakika: Bakan Akar: TSK ilk andan itibaren milletinin yanına koşmuştur
GÜNDEM Bakan Akar: TSK ilk andan itibaren milletinin yanına ...
Son dakika: 71 ilde ikinci yarıyıl başladı
GÜNDEM 71 ilde ikinci yarıyıl başladı
İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?
GÜNDEM İstanbul'da tahliye edilen okullar listesi!
OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?
GÜNDEM Okullar bugün açıldı mı, hangi illerde okullar ...
Deprem fay hattı | Fransız deprem bilimciden Marmara için kritik açıklama: "Marmara'da 7.6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum" - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Fransız deprem bilimciden Marmara için kritik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.