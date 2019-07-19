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HaberlerDünya

51. Bölge nerede? Uzaylıları görmek için 51. Bölge'yi basacaklar

51. Bölge, tüm dünyada uzaylı ve UFO'larla ilgili bir bölge olarak biliniyor. Hatta öyle ki bazıları 51. Bölge'de uzaylıların olduğunu ancak bunun kamuoyundan saklanıldığını düşüyor. Sosyal medyada örgütlenen 1 milyona yaklaşan UFO hayranları, uzaylıları görmek için bu bölgeyi baskına hazırlanıyor. Peki 51. Bölge nerede?

51. Bölge

51. Bölge baskını için milyonlar sosyal medyada bir araya geldi. Sayıları 2 milyona yaklaşan vatandaşların sosyal medyada örgütlenerek ABD ordusunun Nevada Çölü'ndeki 51. Bölge adlı üssüne baskın yapmaya hazırlandığı gündemde... Vatandaşlar, dünya dışı varlıklara, izlerine rastlayabileceğine inanıyor. Facebook'ta "Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar" adı altında açılan etkinlikteki vatandaşların sayısı artıyor. Bu durumun şaka amaçlı olduğu düşünülse de, Pentagon durumu ciddiye alarak basın yapacağını iddia edenleri uyardı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Laura Mcandrews açıklamasında, "Birileri ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bölgeye girmeleri için insanları cesaretlendirmek istiyor. Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazır." ifadelerini kullandı.

51. BÖLGE HAKKINDA

51. Bölge, ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası'yla çevrelenmiştir.

51. Bölge'nin özel güvenliği Cammo Dudes ismi verilen bekçiler sağlamaktadır. Sınıra yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyarmakla görevlidirler. Şayet uyarı sonucu siviller sınırdan ayrılmazsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. Cammo Dudeslerin rütbesi yoktur. 51. Bölgeye yetkisiz hiç kimse alınmadığından daha üst düzey askeri görevlilerin öldürme yetkisi bulunmaktadır. UFO'ların ve uzaylıların burada tutuldukları söylentileri vardır.

Amerikalı bilimci Boyd Bushman ölmeden önce kendini kayıt altına almış ve o kayıtlarda iddiası üzerine uzaylıların fotoğraflarını elinde tutmaktadır. Bushman, ABD’li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 (51. Bölge) merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylemiştir. 4 Ocak 2016'da Demokratik Parti (ABD) adayı Hillary Clinton, uzaylıların Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek ülkenin başkanı seçilirse 51. Bölgeyi derinlemesine inceleme sözü verdi.

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