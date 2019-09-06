Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara6 banka katılıyor, Türkiye'de bir ilk olacak! - Haberler

Takasbank BiGA projesini tamamladı

AA / HABERTURK.COM

Takasbank, blokzincir teknolojisinin organize/düzenli piyasalarda kullanılmasına ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladı. Takasbank, 2018 yılında başlattığı kısa adı BiGA olan "1 gram altın" projesiyle altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak. Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, BiGA'nın dünyanın fiziksel altına dayalı blokzincir tabanlı ilk transfer sistemi olduğunu belirtti

BiGA

Takasbank, blokzincir teknolojisinin organize/düzenli piyasalarda kullanılmasına ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre blokzincir teknolojisi Türkiye'de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanılabilecek. Takasbank, 2018'de başlattığı kısa adı BiGA olan "1 gram altın" projesiyle altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak.

Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, BiGA'nın dünyanın fiziksel altına dayalı blokzincir tabanlı ilk transfer sistemi olduğunu belirtti.

Blokzincire Dayalı oluşturulan altyapının test çalışmaları Altın Transfer Sistemi'nde yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından başarıyla tamamlandı.

 

KOLAY VE DENETLENEBİLİR TRANSFER SİSTEMİ "BİGA"

Açıklamaya göre yeni uygulama ile Takasbank'ın mevcut Altın Transfer Sistemine blokzincir teknolojisi de eklenecek. Tam gizlilik sağlayan diğer blokzincir uygulamalarından farklı olarak BiGA'da alıcı ve satıcının yanı sıra düzenleyici otorite de işlemleri takip edip, denetleyebilecek.

Mevcut transfer sistemlerinde olası teknik arızalar nedeniyle transferin yapılamaması gibi durumlar blokzincir sistemi sayesinde ortadan kalkacak. Bunun yanı sıra finans kurumlarının çalışma saatleriyle kısıtlı olan transfer imkânı da haftanın 7 günü 24 saat yapılabilir hale gelecek. İşlemler sistem üzerinde tüm finansal kurumlarda aynı anda tutulduğu için veri yedekleme maliyetleri ortadan kalkacak.

Takasbank’ın Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen BiGA projesi ve altyapısı için uluslararası patent başvurusu yapıldı. Test çalışmaları tamamlanan altyapının yıl sonunda Altın Takas sistemine dahil olan finans kurumlarının kullanımına açılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fed Başkanı Powell son sözünü söylemeye hazırlanıyor
PARASon sözünü söyleyip sessizliğe bürünecek
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 10 milyar lira
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
PARAMerkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancıdan 101.7 milyon dolarlık satış
Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut kredisi kampanyası
PARAGaranti BBVA'dan yeni kredi kampanyası
Afrika'da 3 kişinin serveti 650 milyon kişiden daha fazla
PARAÜçünün 650 milyon insandan fazla parası var
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
PARATCMB piyasaya 10 milyar lira verdi
Borsadaki bankaların karı ilk yarıda yüzde 25,6 azaldı
PARABorsadaki bankaların kârı ilk yarıda azaldı
Çin ve ABD ticaret müzakerelerine yeniden başlıyor
PARATicaret savaşında flaş gelişme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X