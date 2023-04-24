Daha sonra dedektifler, silahın Donald Martin ile şaşırtıcı bir bağlantısı olduğunu fark etti. Birkaç yıl önce Donald, ailesinin kaybolduğu yerin yakınında bir spor mağazasında çalışırken, olay yerinde bulunan silah da dâhil olmak üzere birkaç malzeme çaldığı için kovulmuştu. Ancak yine de silah, Donald ile ilişkilendirilemedi; her şey bir teori olarak kaldı.

Davanın soğumasıyla birlikte Dedektif Graven notlarına "Kimseden iş birliği alamasam da çözülemeyecek cinayet yoktur" diye yazdı. Ancak, dava hiçbir zaman çözülemedi.

Graven, 1988 yılında, Donald ise 2004 yılında hayatını kaybetti. Martin ailesinin ortadan kaybolmasının üzerinden altmış yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen kimse sırrı çözemedi.

Kaynak: All That Interesting