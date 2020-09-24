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Perakende zinciri A101’de CEO değişimi yaşandı. 10 yıldır A101 CEO’su olarak görev yapan Erhan Bostan'ın Turgut Aydın Holding’de yeni iş dalları için çalışmaya devam etmek üzere görevinden ayrılacağı açıklandı.

Bostan''dan boşalan CEO'luk koltuğuna ise 2011’den beri şirketin yönetiminde görev alan Cem Maltaş'ın getirildiği belirtildi.

Erhan Bostan, konuya ilişkin açıklamasında, "A101’i bugünkü konumundan daha ileri taşıyacağı konusunda Sayın Maltaş’a güvenim tam. Ayrıca A101 CEO’su olarak çalıştığım dönemde sundukları destek ve itimattan dolayı Aydın Ailesi’ne teşekkürlerimi sunarım" dedi.

2011 de A101’e katılan ve 2014 yılından beri Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Cem Maltaş, yeni görevine ilişkin olarak, "Bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da yapacağımız her işin merkezinde müşterilerimiz ve müşterilerimize sunduğumuz değeri artırmak olacak. Kaliteli ürünleri en ucuz fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma misyonumuzu geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Cem Maltaş'ın yeni görevine 1 Ocak 2021 itibariyle başlayacağı öğrenildi.