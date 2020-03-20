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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs salgınının devasa ekonomik etkisini hafifletmek için euro bölgesinde ortak tahvil ihraçlarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

von der Leyen Alman radyosu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada "Tüm araçları değerlendiriyoruz ve yardımcı olan her şey kullanılacak. Bu aynı zamanda koronabondlar için de geçerli - eğer işe yararsa ve doğru yapılandırılmışlarsa kullanılırlar"

dedi.

İtalya gibi fazlasıyla borcu bulunan Avrupa Birliği (AB) üyelerinin borçlarını fonlamaya uzun süredir karşı olan von der Leyen'in son açıklamaları böyle bir adım atılacağının sinyalini veriyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB üye ülkerinin sağlık harcamalarına ve ekonomiyi canlandırma paketlerine destek olması

için "koronavirüs tahvilleri" ya da Avrupa garanti fonu çağrısında bulunmuştu.

Almanya ise ortak euro bölgesi tahvil ihracına daha önce bu uygulama 2008 krizinde euroyu çöküşün sınırına getirdiği için karşı çıkıyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Conte'nin önerisi sorulduğunda euro bölgesi maliye bakanlarının ekonomiyi desteklemek için önlemleri görüştüğünü ancak bir karara henüz varmadığını söyledi.

Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz fazla borcu olan üye ülkerin canlandırma paketleri için esnek kuralların olması gerektiğini söyledi.

von der Leyen, "Borçlanmayla ilgili kuralları da esnetiyoruz ki finansal kaynaklara erişmek için devletler her şansı kullanabilsin. Bu krizde kullanılabilecek herşeyi değerlendiriyoruz çünkü hiç bir mazeret sunmadan ekonomimizi desteklemeye hazırız" diye ekledi.