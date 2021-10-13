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AB'nin ilk yeşil tahvil ihracına 135 milyar Euro'luk rekor talep

AB'nin ilk yeşil tahvil ihracına 135 milyar Euro'luk rekor talep geldi. Tahvil ihracıyla 12 milyar Euro borçlanıldı

AB'nin ilk yeşil tahvil ihracına 135 milyar Euro'luk rekor talep

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar euroluk kurtarma programının finansman stratejisi çerçevesinde ilk yeşil tahvillerin başarılı biçimde ihraç edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB genelinde sadece yeşil ve sürdürülebilir yatırımlar için kullanılmak üzere 15 yıl vadeli 12 milyar euroluk tahvil ihraç edildiği, söz konusu miktarın bugüne kadarki en yüksek yeşil tahvil ihracı olduğu açıklandı.

Yeşil tahvile talebin 135 milyar euro ile ihraç miktarının 11 kat üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, tahvilin getiri oranının yüzde 0.453 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, AB’nin dünyanın en büyük yeşil tahvil ihraççısı olmaya hazırlandığı, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar 250 milyar euroluk yeşil tahvil ihracı planlandığı ifade edildi.

KOŞULLU KREDİ VE HİBE

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla cari fiyatlarla 800 milyar Euro'yu bulan kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarından borç alacak.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

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