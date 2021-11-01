Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bulunan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD Başkanı Biden ile düzenlediği basın toplantısında AB ve ABD arasında devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında çözüm sağlandığını bildirdi.

AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü
AA

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında 3 yıldır devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında çözüm sağlandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, AB ve ABD'nin alüminyum ve çelik gümrük vergileri konusunda uzlaştıklarını, tarafların yeni bir Atlantik ötesi iş birliği dönemi başlattıklarını söyledi.

Anlaşmayla, AB'nin pek çok ABD ürününe uyguladığı gümrük vergilerini derhal kaldırdığına dikkati çeken Biden, AB ve ABD'nin küresel çelik ve alüminyum ticaretine ilişkin karbon bazlı bir düzenlemeyi müzakere etme taahhüdünde bulunduğunu anlattı.

Biden, çeliğin en karbon yoğun sektörlerden biri olduğunu ve bu alanda emisyon azaltmayı teşvik edeceklerini belirterek, Çin gibi "kirli" çelik üretenlerin piyasalarına erişimlerini kısıtlayacaklarını vurguladı.

Von der Leyen de "Çelik ve alüminyum gümrük vergilerini askıya almak ve yeni bir küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesi üzerinde çalışmaya başlamak konusunda anlaştık." dedi.

Çelik üretiminin çok yüksek karbon emisyona sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, "Çelik tüketimi ve ticaretinin sürdürülebilir olması için endüstrinin karbon yoğunluğunu ele almalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesiyle düşük karbonlu çelik üretimi ve ticaretini teşvik etmek için AB ve ABD'nin birlikte çalışacağını, bunun iklim hedeflerine de katkı sağlayacağını söyledi.

SÜREÇ HAKKINDA


ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti.

Yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı, çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulama kararından vazgeçiremedi.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, pirinç, fıstık ezmesi, viski, puro, sigara, kot pantolon, ayakkabı, motosiklet gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB tarafı, haziran ayında bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyordu ancak görüşmeler sonunda bu plan askıya alındı.

Yapılan son anlaşma uyarınca AB'nin söz konusu çelik ve alüminyum ürünlerinin bir kısmını ABD'ye gümrük vergisi uygulanmadan ihraç etmesi öngörülüyor.

Buna karşı AB tarafının pek çok ABD ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.

Ayrıca tarafların karşılıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) konuyla ilgili davalarından da vazgeçmeleri planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı
PARA Piyasalarda yeni haftada yoğun veri gündemi
Banka faiz oranları 2021! Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faizleri düştü
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!
AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı
PARA AB ve ABD 3 yılın ardından uzlaştı
Gelecek yıl sabit sermaye yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,3 trilyon lira olacak
PARA Sabit sermaye yatırımları artacak
Küresel piyasalarda merkez bankaları başrolü bırakmıyor
PARA Küresel piyasalarda gözler Fed ve BoE'de
Banka faiz oranları 2021! Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Vakıfbank ve Ziraat Bankası faizleri düştü mü? Banka kredi fai
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!
Euro Bölgesinde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
PARA Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde
Banka kredi faiz oranları 2021: Bankaların (konut, taşıt, ihtiyaç kredisi) faiz oranları nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası faizleri
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!
ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu
PARA Biden'dan 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama planı
Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisini açıkladı
PARA Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.