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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor

        ABD, İsrail'in başlattığı çatışmaya dâhil olup olmama konusunda henüz kararını vermezken, İsrail ile ABD arasındaki görüşmeler sürüyor. ABD ile İsrail yönetimi arasında yapılan görüşmede, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in ABD'nin doğrudan savaşa dâhil olmaması gerektiğini belirttiği bildirildi. ABD basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre ise, ABD muhtemelen savaşa girecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.06.2025 - 01:06 Güncelleme: 22.06.2025 - 01:22
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        Vance: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın en fazla 2 hafta süresi olduğunu belirtirken, ABD'nin savaşa dâhil olup olmayacağı henüz netleşmedi.

        Reuters'ın 2 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail yönetimi 2 hafta beklemek istemiyor ve bu süre içerisinde tek başına hareket edebilir.

        Axios'un haberine göre, İsrail'in Fordo nükleer tesisine karadan saldırma ihtimali bulunuyor. İsrail ordusunun Suriye'de eylül ayında düzenlediği saldırının bir benzerinin Fordo'da da uygulanması söz konusu olabilir.

        İsrail ordusu, eylül ayında, Suriye'nin Masyaf bölgesinde bir yer altı füze tesisini imha etmişti. Saldırı hem kara hem de hava güçlerinin katılımı ile düzenlenmişti.

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        Reuters'ın haberine göre, ABD yönetimi ile İsrail yönetimi arasında yapılan son görüşmelerden birinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin savaşa doğrudan dâhil olmaması gerektiğini beyan etti.

        James David Vance, İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklediğini belirtti.

        ABD Başkan Yardımcısı, görüşmede ABD'nin savaşa girmemesi gerektiğini dile getirirken, ABD ordusundaki hareketlilik devam ediyor.

        6 adet B-2 bombardıman uçağının farklı bir üsse konuşlanacağı bildirilirken, ABD Başkanı, İran'a verdiği süreyle ilgili beyanını değiştirmedi.

        New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer ise ABD'nin savaşa girmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

        *Fotoğraf: AA

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