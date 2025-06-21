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        Haberler Dünya "ABD'ye ait 6 adet B-2 bombardıman uçağı üs değiştiriyor" | Dış Haberler

        "ABD'ye ait 6 adet B-2 bombardıman uçağı üs değiştiriyor"

        İsrail'in saldırısıyla başlayan çatışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 hafta içinde savaşa girip girmemekle ilgili karar vereceği bildirilmişti. Uzmanlar, ABD'nin savaşa girmesi durumunda B-2 bombardıman uçaklarını kullanabileceği belirtirken, 6 adet B-2'nin yer değiştirdiği ifade edildi. B-2'lerin son konuşlanacağı yerin Diego Garcia adası olabileceği iddia edildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:39
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        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
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        ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı öne sürüldü.

        ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

        Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

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        Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

        Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

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        B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

        Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

        İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

        MART AYINDA KONUŞLANMIŞTI

        ABD'ye ait B-2 bombardıman uçakları mart ayında Diego Garcia'ya konuşlanmıştı.

        Axios'un mart ayında, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, uçakların konuşlandırılmasının İran ile olası bir çatışmadan bağımsız olmadığı bildirilmişti.

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        *Fotoğraf: Mark Almond / AP

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